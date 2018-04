Hyttebrann spreidde seg til nabobygg i Rogaland

innenriks

Nødetatane fekk først melding om brannen i den eine hytta klokka 8.14 måndag morgon. Brannvesenet kom etter kvart til staden, men då var hytta allereie overtent, og dei lykkast ikkje i å hindre at brannen spreidde seg vidare til ei nabohytte.

Om lag to timar etter at brannen braut ut, fekk brannvesenet kontroll. Då vart det slått fast at hytta der brannen braut ut, hadde brent heilt ned, mens det var mindre materielle skadar på den andre hytta.

Røykdykkarar har vore inne i den andre hytta og slått fast at det ikkje var nokon der, men har førebels ikkje fått undersøkt hytta som vart totalskadd.

– Vi har ikkje fått bekrefta at det ikkje var nokon i hytta som brann ned, men det er ingenting som tilseier at nokon var der, seier operasjonsleiar Rune Tallaksen i sørvest politidistrikt til NTB.

Også ei tredje hytte fekk varmeskade som følgje av brannane i dei to andre hyttene, opplyser vaktleiar Stig Forbregd i Rogaland brann og redning til NTB.

Førebels er det uklart kva som var årsaka til at brannen braut ut.

(©NPK)