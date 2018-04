Justisdepartementet har ikkje skaffa seg Waras kundeliste

innenriks

Det melder Dagens Næringsliv. Avisa viser til at handteringa skil seg frå då Sylvi Listhaug gjekk inn i regjering i 2013.

Då skaffa Landbruks- og matdepartementet seg innsyn i kundelistene til den tidlegare First House-rådgjevaren, noko som ikkje er blitt prioritert av Justisdepartementet etter at Wara vart statsråd.

– Waras avslutta arbeidsforhold i First House er ikkje til hinder for at han kan vere statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Tor Mikkel Wara har tenkt nøye gjennom sine kundeforhold og då spesielt kundeforhold som har vore aktive det siste året, med tanke på moglege interessekonfliktar, står det i svaret til DN.

Der heiter det at spørsmål om Waras habilitet vil bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Sjølv har Tor Mikkel Wara, som i First House jobba for kundar som Rema 1000, Ringnes og Get, sagt at medierådgjevarfortida ikkje vil påverke rolla som justisminister.

– Eg har stort sett jobba med næring- og finanspolitikk og har ikkje hatt nokon kundar som det var naturleg å jobbe opp mot Justisdepartementet på, sa Tor Mikkel Wara tidlegare i april.

