Over 136.000 hendingar gav togforseinkingar og innstillingar i 2017

innenriks

Ifølgje Bane Nors logg for 2017 var det køkøyring som var den vanlegaste årsaka til forseinking eller innstillingar i fjor, skriv VG. Denne årsakskoden er likevel spesiell, sidan årsaka til køkøyringa som regel er ein av dei andre feiltypane.

Av dei andre feiltypane er det signalfeil, som førte til 20.514 forseinkingar og 3.321 innstillingar, som er den vanlegaste. Her har det ikkje skjedd noka vesentleg forbetring frå 2016.

På fleire andre område har det derimot forbetringar. Blant anna var det langt færre forseinkingar som kom av feil på bane eller feil på kontaktleidning, i fjor enn året før.

Bane Nor trekkjer fram fornyingsarbeidet som har blitt gjort på norske jernbaner dei siste åra.

– Vi har lagt inn betydeleg innsats på vedlikehald og fornying av kontaktleidningsanlegga, og det har gitt gode resultat, seier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Forseinkingar og innstillingar som kjem av togselskapet, ofte NSB, låg i fjor på omtrent same nivå som året før, utanom vekene som vart øydelagde av togstreikane i 2016.

På den andre sida har talet på forseinkingar som kjem av uønskte hendingar, nesten dobla seg frå 2016 til 2017. Ifølgje Bane Nor må dyra langs Nordlandsbanen ta ein del av skulda for dette.

– På Nordlandsbanen måtte toga køyre sakte i lange periodar og over lange strekningar for å unngå å køyre på tamrein, forklarar Hansen, som også trekkjer fram at hauststormen ramma Jærbanen ekstra hardt i 2017.

(©NPK)