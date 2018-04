Politiet etterlyser båt etter at mann vart funnen død i Sogn og Fjordane

innenriks

Ifølgje Firdaposten var det måndag kveld klokka 20.00 at politiet fekk melding frå ein tilfeldig forbipasserande om at det var observert eit livlaust menneske i sjøen ved Furuholmen.

Då nødetatane kom fram, vart det raskt slått fast at mannen var død. Det er førebels uvisst kor lenge han hadde lege i sjøen.

Førebels veit politiet lite om dødsårsaka, men mannen er identifisert.

–Vi veit med ganske stor sikkerheit kven han er. Og vi kan vel seie på noverande tidspunkt at det ikkje er grunn til å mistenkje at han har vore utsett for noko straffbart. Det er ingenting som tyder på det, seier stasjonssjef Kjell Magne Barsnes til NRK tysdag formiddag.

Politiet har bestemt at mannen skal obduserast fredag, og håpar på å få fleire haldepunkt om dødsårsaka då.

I mellomtida har politiet etterlyst ein båt den eldre mannen har eigd, som dei også håpar kan gi svar.

– Slik som vedkommande vart funnen, kan han like godt ha falle over bord frå ein båt, som at han har ramla i sjøen frå land. Dersom han har vore på denne båten, treng vi å finne den, seier Barsnes.

Båten er ni meter lang, har registreringsnummer TAH445 og har namnet Calpurnia.

