Styreleiar i Solstad Farstad går av

– Det kjem av at eg har vore i styret i selskapet i sju år, dei fire siste som leiar, seier Vareberg til Sysla.

Han opplyser at han hadde planar om å fråtre allereie i fjor, då fusjonen mellom dei fire reiarlaga Solstad, Farstad, Deep Sea Supply og Rem vart eit faktum.

– Så vart eg bedt om å ta eit år til, til fusjonen var på hjul. Eg er over pensjonsalder, og no er tida inne for eit skifte, seier Vareberg, som fylte 70 år i år.

Solstad Farstad fekk ein flåte på rundt 154 skip og kontor i Noreg, Australia, Brasil, Singapore, Filippinane, Skottland, Kypros og Ukraina etter fusjonen, og vart med det ikkje berre Noregs største offshorereiarlag, men også eitt av dei største i verda. Baksida av medaljen var tett oppunder 30 milliardar kroner i gjeld.

Meldinga om at Vareberg trekker seg kjem same dag som Solstad Farstad varsla at dei kunne hamne i brot med lånevilkår for dotterselskapet Farstad Shipping.

Tidlegare i år trekte også styremedlemmet Sverre Andreas Farstad seg frå sitt verv. Det skjedde etter at han fleire gonger hadde uttrykt misnøye med resultatet av fusjonen. Blant anna gjaldt dette store nedbemanningar ved Farstads tidlegare hovudkontor i Ålesund.

Harald Espedal er innstilt som ny styreleiar.

