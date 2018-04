Styreleiaren i Mentor Medier gir seg

innenriks

– Eg synest, med tanke på diskusjonane som no går føre seg, og da særleg blant eigarane, at det er rimeleg at styret ikkje tar attval. Eg synest eigarane burde ta ansvar og setje eit nytt styre, seier Brunegård til DN.

Nyheita om at styreleiaren ikkje stiller til attval, kjem dagen etter ei ekstraordinær generalforsamling i mediekonsernet.

Bakgrunnen var konflikten mellom leiinga i Mentor Medier og den oppsagde publisheren Åshild Mathisen i dotterselskapet Vårt Land.

Ei gruppe aksjonærar hadde på førehand uttrykt mistillit til Brunegård. Under den ekstraordinære generalforsamlinga stemte 44,26 prosent for mistillitsforslaget. 52,63 prosent stemte imot, og 3,11 prosent stemte blankt.

Brunegård måtte likevel tole kritikk for at han sende eit varsel mot Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten til Tveiten sjølv.

– Eg misforstod ordet varsel og sende det vidare til konsernsjefen. Det var ein feil frå min side, sa Brunegård under møtet.

På spørsmål frå NTB tysdag slo styreleiaren fast at han fleire gonger undervegs har vurdert å trekkje seg.

– Eg har fundert over mi eiga rolle, ikkje minst da eg avslørte identiteten til varslaren. Det var feil gjort. Samtidig har eg som styreleiar eit særskilt ansvar for at styret fungerer i den perioden ein er vald for, saTomas Brunegård.

(©NPK)