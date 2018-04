Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Norwegian-aksjen var den desidert mest omsette måndag og auka med ikkje mindre enn 9,25 prosent. Med det hadde aksjane til flyselskapet stige med over 64 prosent berre den siste veka og var måndag på det høgste sidan 2016.

Tysdag var Norwegian likevel blant selskapa med mest omsetning som opplevde nedgang. Norwegian-aksjane sokk med 0,69 prosent. Samtidig fall Statoil med 0,48 prosent og Norsk Hydro med 1,03 prosent. DNB-aksjen stod på si side heilt stille.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen var det Nordic Semiconductor som hadde den sterkaste veksten og gjorde eit byks på ikkje mindre enn 18,94 prosent. Petrolia gjekk opp 16 prosent, og Fred. Olsen Energy voks med 8,40 prosent.

Børsdagen var òg god for dei leiande børsane elles i Europa og USA. CAC 40 i Paris gjekk opp med 0,76 prosent, Dax 30 i Frankfurt voks med 1,57 prosent, og FTSE 100 i London gjekk opp med 0,39 prosent. Dow Jones-børsen på Wall Street gjekk opp med 0,87 prosent.

Oljeprisen sokk tysdagen, og ved 18.00-tida gjekk eitt fat nordsjøolje for ein snittpris på 71,38 dollar. Eit fat amerikansk lettolje gjekk på same tidspunktet for 66,09 dollar fatet.

(©NPK)