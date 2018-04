Tenåring dømt til fengsel for å ha drepe måker

innenriks

Retten meiner det er bevist utover all rimeleg tvil at 19-åringen i juli i fjor klatra opp på eit tak og tok livet av fiskemåker og fiskemåkeungar ved å «skyte dei med luftgevær og ved å sparke og tråkke på dei.»

I dommen kjem det også fram at fiskemåker er ein freda art og ikkje jaktbar.

19-åringen, som ikkje erkjenner seg skuldig, er dømt til 30 dagars fengsel på vilkår og 120 timars samfunnsstraff, skriv Adresseavisen. I tillegg fekk han 3.000 kroner i bot. Han vart dømt etter blant anna Naturmangfaldlova og Dyrevelferdslova.

Tenåringen, som også vart dømt for eit tilfelle av vald i samband med ein russefest i fjor og for å ha urinert mot ein politibil veslejulaftan i fjor, tok ifølgje avisa omtenkingstid etter at han fekk dommen.

Det var ein nabo som melde frå til politiet om hendinga på taket av Maskebygget i Trondheim i fjor. Han forklarte i retten at han kunne sjå tre personar frå leilegheita si, og at den eine gjekk rundt med luftgevær og skaut måkeungar som låg i reira sine, som var plasserte inntil kanten på taket eller nært inntil ventilar. Han forklarte vidare at dei andre to også gjekk rundt på taket, og at dei trampa på og sparka måkeungar som sprang omkring.

(©NPK)