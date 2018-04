Betre luftkvalitet i heile landet i fjor

innenriks

I 2016 var det seks stader som hadde høgare luftforureining enn minimumskrava, medan i Oslo var det berre målestasjonen i Bygdøy allé som i fjor hadde eit høgare årsgjennomsnitt enn grensa.

Årsgjennomsnittet i 2017 viser 41 mikrogram nitrogendioksid (NO2) per kubikkmeter luft på målestasjonen i Bygdøy allé, noko som så vidt overskrid grensa på 40 mikrogram. Samstundes er dette det lågaste nivået som er målt i Oslo på over ti år. Det same gjeld målingane for Bergen, som i fjor låg på 35 mikrogram.

Til samanlikning var det fire målestasjonar i Oslo som låg over grensa i 2016, og det høgste nivået var då på 55 mikrogram per kubikkmeter luft.

– Merksemda om helsefarane som følgje av lokal luftforureining har auka dei siste åra. Mange kommunar gjer mykje for å redusere problemet, og dei har fått nye verkemiddel frå staten som kan bidra til å betre den lokale lufta, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Den førebelse oppsummeringa av luftkvaliteten er kvalitetssikra i kommunane, men skal gjennomgåast på nasjonalt nivå før dei blir sendt til Det europeiske miljøbyrået EEA.

I Noreg er det først og fremst nitrogendioksid og svevestøv som minskar den lokale luftkvaliteten. Hovudkjelda til utslepp av nitrogendioksid (NO2) er vegtrafikken.

(©NPK)