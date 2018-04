Fire bustader evakuerte etter jordskred i Ål

innenriks

Søraust politidistrikt opplyser onsdag ettermiddag at dei til no ikkje har fått opplysningar om at personar eller bygningar er tatt av jordmassane. Politiet ventar på at ein geolog skal vurdere rasfaren i området.

VG skriv at det på vel éin time gjekk to jordskred i kommunen. Skredet i Vats gjekk først, og seinare gjekk det eit til i Liagardsvegen.

– Ingen personar er skadde, men til saman fire bustader er evakuerte, tre ved det første raset, og éin ved det andre, seier operasjonsleiar Beate Sem i Søraust politidistrikt til avisa.

Ho opplyser at eit fråflytta og folketomt hus på garden ved det andre raset fekk skadar på eit inngangsparti.

– Eg har ikkje sett bilete enno, men det skal vere ein viss storleik på begge rasa. I det første har det òg heldt fram å rase litt mens nødetatane har vore der, seier Sem.

