Forsvararane til Frode Berg vurderer nye bevis

innenriks

Heilt sidan det russiske politiet arresterte han før jul, har Frode Berg gitt den same forklaringa på kva han skulle under besøket sitt i Moskva. Han hadde ein konvolutt med 3.000 euro. Pengane hadde han fått av to kjenningar med beskjed om å postleggje dei i Moskva, skriv VG.

Forsvararane til Berg har arbeidd med å finne ut om dei to har band til styresmaktene i Noreg.

– Etterforskinga nærmar seg slutten, og vi vil derfor vurdere om det er opplysningar vi kan presentere i samband med det kommande fengslingsmøtet, men vi har ikkje konkludert, seier den norske advokaten til Berg, Brynjulf Risnes, til avisa.

Han seier det òg kan vere aktuelt å leggje fram opplysningane seinare.

FSB meiner sekstitoåringen har spionert på vegner av norsk etterretning, og at pengane har gått til å betale ein russisk statsborgar for opplysningar om den russiske nordflåten. Berg har heile tida nekta for skuldingane.

Den russiske advokaten Ilja Novikov, som er forsvarer for nordmannen i Moskva, har tidlegare ymta frampå om at Berg kan ha blitt lurt av den norske etterretningstenesta.

(©NPK)