Per Sandberg i retten som vitne for fiskerilobbyist Frode Reppe

innenriks

Etter epostskandalen – som var eit faktum idet Frode Reppe tasta feil då han skulle skrive inn den private e-postadressa til Per Sandberg og slik kom til å sende fleire hemmelege e-postar til ein svensk namnebror av fiskarministeren – har den daverande kommunikasjonssjefen mista jobben i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Oppseiinga har mellom anna samanheng med Reppes handtering av den skjulte kontakten inn mot den politiske toppleiinga i Fiskeridepartementet, skriv Dagbladet. Avisa rulla opp saka etter å ha blitt kontakta av svenske Per Sandberg og fått sett dei feilsende e-postane.

Saksøkjer arbeidsgivaren

No har Reppe trekt den tidlegare arbeidsgivaren sin for retten. Saka blir denne og neste veke behandla i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim. Torsdag er Sandberg stemna som vitne. Kommunikasjonsavdelinga i Fiskeridepartementet stadfestar at Sandberg stiller i vitneboksen, men vil ikkje gi ytterlegare kommentarar.

Sandbergs partifelle Robert Eriksson, som var statsråd i Høyre/Frp-regjeringa før han måtte gå av og blei toppsjef i nettopp NSL, er Reppes motpart i saka. Han gav partsforklaring onsdag, og sa ifølgje IntraFish at han «følte det brann på dassen og at han sat på doringen» då Dagbladet byrja å skrive om e-postane som var komne på avvege.

– Vi fant tydeleg spor av at Reppe hadde gjort ting på eiga hand, sa Eriksson ifølgje IntraFish.

– Fekk hemmeleg informasjon

Under rettsbehandlinga har dessutan Reppe fortalt at han – i tillegg til sjølv å sende e-post via skjulte bakkanalar til politisk leiing – fekk sensitiv informasjon frå departementet om talet på produksjonsområde for lakseoppdrett tre veker før vedtaket blei offentleggjort. Talet på produksjonsområde som skulle etablerast, var blant hovudtema i lobbyverksemda Reppe utførte på vegner av NSL.

Fiskeriminister Per Sandberg har ikkje villa kommentere opplysningane Dagbladet har henta frå rettssalen, eller svara på e-post frå NTB med spørsmål om dei påståtte lekkasjane og det kommande vitneprovet hans.

(©NPK)