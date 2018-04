Røde Kors utsett for svindel på Madagaskar

innenriks

I tillegg til pengane som med sikkerheit har komme i feil hender, manglar det dokumentasjon for ytterlegare 8,2 millionar kroner, opplyser generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Røde Kors har nulltoleranse for korrupsjon. Difor har vi stoppa alle overføringar til Madagaskar og avsluttar no alt samarbeid med Madagaskar Røde Kors. Å svindle midlar som skulle hjelpe folk i svært sårbare livssituasjonar, er heilt uforlikeleg med Røde Kors sitt arbeid, og difor går vi også ope ut med dette. Vi vil no gjere alt vi kan for at dei som står bak, skal stillast til ansvar, seier generalsekretæren i ei pressemelding.

Svindelen er gjennomført gjennom forfalsking av banktransaksjonar, forfalsking av bilag og manipulering av vekslingskursar, ifølgje Røde Kors.

Frå 2012 til 2017 har Røde Kors i Noreg bidrege med totalt 30,9 millionar kroner til Madagaskar Røde Kors. Varslingseininga i Norad og andre donorar er informert om saka. Røde Kors har informert Økokrim i Noreg og vurderer vidare juridiske grep.

Midla som det er svindla med, knyter seg til prosjekt innan helse, vatn, katastrofeførebygging og utvikling av nasjonalforeininga. Dette har vore finansiert med Røde Kors' eigne pengar, i tillegg til private givarar, næringsliv og offentlege midlar.

