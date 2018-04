Raudt vil stoppe omstridd kabel mellom Noreg og Skottland

innenriks

– Dersom Arbeidarpartiet vil unngå at utanlandskabelen mellom Noreg og Skottland blir bygd, slik fagrørsla ber om, har dei høve til å vise det på torsdag. Kom igjen, Jonas, seier Moxnes til Nationen.

Spørsmålet om kraftkabelen mellom Peterhead i Skottland og Eidfjord i Hordaland grip rett inn i den betente striden om EUs tredje energimarknadspakke og den norske tilslutninga til energibyrået Acer. Ap stilte ei rad krav for å seie ja til Acer, deriblant at ingen nye kablar skulle byggjast før ein hadde evaluert effektane av kablane som allereie er under utbygging.

– Eit minimum må vere at Arbeidarpartiet får med forlikspartnarane sine frå Acer-saka i regjeringspartia og MDG på å slå fast at behandlinga blir stoppa inntil vi har fått den nødvendige tida til å hauste erfaringar frå dei andre utanlandskablane som er under bygging, seier Moxnes.

Søknaden er for tida til behandling hos Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), men det er Terje Søviknes (Frp) og Olje- og energidepartementet som har siste ord.

(©NPK)