Solberg pressa om norsk militstrening i Syria

innenriks

Militsane som vart trent opp av norske soldatar, skulle kjempe mot IS, ikkje mot president Bashar al-Assads styrkar i Syria. Saka har vore skildra i detalj i Klassekampen dei siste dagane og vart tema i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

– Har regjeringa vore klar over at militsar trent av norske soldatar driv krig for regimeskifte, eller er dette heilt ny informasjon? spurde Raudt-leiar Bjørnar Moxnes, og følgde opp:

– Og kva har regjeringa gjort for å undersøkje og forsikre seg om at treningsoppdraget blir utført i tråd med mandatet som er blitt oppgitt overfor Stortinget og det norske folk?

Statsminister Erna Solberg (H) hadde dette svaret:

– Treningsoppdraget som norske soldatar var på i Jordan, er oppfylt i tråd med den informasjonen Stortinget har fått, det som er opplyst overfor omverda og det som er sagt frå denne talarstolen tidlegare.

Solberg viste til at Noregs operative innsats vart flytta frå Jordan til Irak i fjor haust.

– Vi avslutta treninga av denne typen grupper 20. oktober i fjor. Vi har altså ikkje hatt aktivitet dei siste månadane.

