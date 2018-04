Stor snøskredfare i nord, fare for sørpeskred i sør

innenriks

Det er sendt ut obs-varsel for Troms og store delar av Nordland. Årsaka er at det er venta nokså store mengder nedbør i form av regn i dei to fylka torsdag og særleg fredag, skriv Nordlys.

I Tromsø-regionen er det venta 15–20 millimeter regn fredag. Det er venta faregrad 4 i dei fleste varslingsområda frå torsdag/fredag.

I Sør-Noreg blir det varsla om stor snøskredfare i Voss, Indre Sogn, Indre Fjordane og Sunnmøre. I område med snø kan snøen raskt bli metta av vatn og kome i rørsle som sørpeskred.

Sørpeskred går i relativt flate område, der vatnet blir samla opp i snøen, men massane kan deretter halde fram utover område utan snø.

Der det er mogleg, kan grøftegraving som leier vatnet bort frå snøen, kunne motverke at store mengder vatn blir trekt opp i snøen, tilrår Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

På grunn av den kraftige snøsmeltinga har NVE varsla fare for jord-, sørpe- og flaumskred i store delar av Austlandet og delar av Trøndelag. Det er òg varsla flaumfare på gult nivå i små vassdrag i ein del område på Austlandet, i Telemark og i Agder på grunn av snøsmeltinga.

