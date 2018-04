Temperaturen fell i helga

innenriks

Dei siste dagane har det vore ganske fint vêr over store delar av landet, med temperaturar heilt opp mot 20 grader på Vestlandet og Sørlandet, men inn mot helga blir det kjøligare vêr dei fleste stadene.

Det er spesielt Vestlandet, delar av Trøndelag og Nordland som kjem til å få relativt dårleg vêr i helga med mykje nedbør og låge temperaturar. Det blir mest nedbør på fredag, og det vil falle som snø rundt 1.000 meter over havet.

– Det kjem av eit lågtrykk som ligg sør for Island og som flyttar seg nordover. Det betyr at det vil auke på med nedbør over Trøndelag fredag og laurdag. Det vil etter det trekke seg over til Nordland og Troms, seier vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Værvarslinga for Nord-Norge til NTB.

Nedbør og tåke

I sjølve helga vil nedbøren halde seg unna Troms og Aust-Finnmark, mens Vest-Finnmark kan få nedbøren i form av sludd eller snø. I Nord-Noreg vil temperaturen liggje frå 0 grader til mellom 2 og 5 plussgrader.

Nedbøren vil henge igjen også laurdag, men det vil letne opp i den nordlege landsdelen søndag.

Også Vestlandet må bu seg på ein del nedbør i form av byevêr og varierande skydekke fredag og inn mot helga. Typisk for årstida vil det også liggje ein del morgontåke på Vestlandet og nordover.

Morgontåka vil også liggje på Austlandet og Sørlandet, men det vil bli lite med nedbør. Våren er ein typisk årstid for denne tåketypen, som kallast adveksjonståke. Den blir danna fordi varm og fuktig luft flyttar seg over eit kaldare underlag.

Sør-Noreg i le

– Det er ganske typisk for årstida med tåke om morgonen. Tåka sprekk opp gjennom dagen når sola får tak. Eit pådrag med sørleg vind mot Skagerrak kan føre til eit slikt tåkelag. Den gode nyheita er at sidan Sørlandet og Austlandet ligg i le av lågtrykket frå Island, så vil dette området unngå noko særleg med nedbør, seier Nordhagen.

Eit nytt lågtrykk vil likevel sørgje for at dei vårlege og meir sommarlege temperaturane lar vente på seg i helga i Sør-Noreg. Meteorologen reknar med at dagstemperaturen austafjells vil liggje på rundt 15 grader inn mot helga og noko lågare laurdag og søndag, kanskje heilt ned mot rundt 10 grader.

– Det vil bli noko lettare vêr søndag i store delar av landet, avsluttar Nordhagen.

