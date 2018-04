Forsvaret avviser at norsktrent milits kjempa mot Assad

innenriks

– Lokale grupper som kjempar mot ISIL, har ikkje kjempa mot Assad-regimet mens dei vart trente opp av Forsvaret, heiter det i ein e-post frå Forsvarsdepartementet (FD) til NTB torsdag.

– FD er ikkje kjent med at slike grupper har kjempa mot Assad-regimet etter at Forsvaret avslutta treninga av dei, skriv departementet.

ISIL er ei anna nemning på ekstremistgruppa IS.

– Kamp mot IS og Assad

Militsane som i eitt år frå hausten 2016 vart trent opp av norske soldatar, skulle kjempe mot IS, ikkje mot Assads styrkar. Men kjelder i opprørsgruppene er overfor Klassekampen klare på at dei heile tida har kjempa ikkje berre mot IS, men også mot Assad.

– Eg har heilt frå starten vore heilt klar på at eg kjempar mot IS og Assad-styrkar, sa Muhannad al-Talla til Klassekampen tysdag.

Han er leiar for gruppa som kallar seg Den revolusjonære kommandohæren (Mat), og forklarar at gruppa fekk opplæring av norske soldatar.

Kontrollsak?

Raudt krev at Stortingets kontrollkomité ser nærmare på den norske støtta for å få klarlagt alle fakta i saka.

– Vi vil be kontrollkomiteen om å kalle utanriksministeren og forsvarsministeren inn på teppet for å få klarlagt fakta, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

– Når visste dei kva? Kva gjorde dei for å få informasjon? Kor lenge har dei vore klar over at desse militsane driv regimeskiftekrig? utdjupar han.

Dersom dei norskstøtta militsane har kriga mot Assads styrkar, vil det vere i strid med mandatet frå Stortinget, påpeikar Raudt.

– Ingen garanti

Då saka vart diskutert i Stortinget onsdag, minna statsminister Erna Solberg (H) om kva ho sa då den norske støtta til dei syriske militsane vart drøfta hausten 2016:

– Eg vil gjenta at vi aldri kan ha nokon absolutt garanti for kvar lojaliteten til lokale aktørar vil liggje i framtida.

Solberg viste onsdag til at oppdraget no er avslutta og flytta til Irak og viste til Forsvarsdepartementet for vidare kommentarar i saka.

