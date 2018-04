Oslo-politiet varsla ikkje om skyting på open gate

innenriks

Ved 13.20-tida onsdag 4. april blei det fyrt av minst eitt skot på open gate omtrent 300 meter frå Sentrum politistasjon. Hovudårsaka til at hendinga ikkje blei offentleg kjent før to veker seinare, er at politiet ikkje melde frå verken via Twitter eller andre kanalar. Pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt seier politiet fekk melding om skytinga først klokka 13.42. Ho understrekar overfor VG at politiet ikkje gjekk aktivt inn for å teie.

– I denne saka fekk vi melding ei stund etter at ein person hadde høyrt eit smell. Det var ei ikkje stadfesta, forseinka melding som kom inn til oss. Dette var høyrt på lang avstand, skriv Grøndal i ein e-post til avisa.

Ho vedgår at politiet burde varsla offentlegheita etter kvart som politiet fekk opplysningar som underbygde at det skulle ha vore skyting.

– Då meldinga kom inn, var det først behov for å få stadfesta opplysningane. Då vi etter kvart fekk inn fleire opplysningar i saka, burde vi informert om hendinga, skriv Grøndal.

Ifølgje VG meiner politiet at skotet var retta mot ein bestemt person. To menn på høvesvis 24 og 33 år er varetektsfengsla, siktet for drapsforsøk på bakgrunn av hendinga. 24-åringen nektar straffskyld, medan 33-åringens advokat ikkje vil kommentere saka. Politiet har også etterlyst ein mogleg tredje gjerningsperson. Personen det blei skutt mot, blei truleg ikkje treft, ifølgje politiet.

(©NPK)