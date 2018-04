Raudt nærmar seg 5-talet på ny måling

innenriks

Raudt aukar oppslutninga med 0,3 prosentpoeng frå mars i målinga, som er utført av Opinion.

Dersom målinga var val, ville Raudt ha fått åtte representantar på Stortinget, mot ein i dag – partileiar Bjørnar Moxnes.

– Eg trur mange ser at Raudt står for noko og at vi er tydelege. Vi stiller makt bak krava, og det set nok folk pris på, seier Moxnes til ANB.

Høgre fell 0,3 prosentpoeng, men er med 27 prosent framleis det største partiet. Ap går fram 0,7 prosentpoeng til 24 prosent. Frp fell 1 prosentpoeng til 13,5 prosent.

For dei andre partia er oppslutninga slik: KrF 4,0 (+ 0,4), Sp 11,5 (+ 0,5), SV 7,7 (+ 0,7), Venstre 4,1 (- 0,5) og MDG 1,9 (- 1,3). Andre parti får 1,4 prosent, opp 0,4 prosentpoeng.

Målinga er basert på 945 intervju i tidsrommet 10.–16. april. Feilmarginen varierer frå 1 til 3 prosentpoeng, og alle endringane er innanfor dette.

