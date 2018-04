Raudt tar norsk Syria-støtte til kontrollkomiteen

innenriks

Militsane som i eitt år frå hausten 2016 vart trent opp av norske soldatar, skulle kjempe mot IS, ikkje mot president Bashar al-Assads styrkar i Syria. Men kjelder i opprørsgruppene er overfor Klassekampen klare på at dei heile tida har kjempa ikkje berre mot IS, men også mot Assad.

– Vi vil be kontrollkomiteen om å kalle utanriksministeren og forsvarsministeren inn på teppet for å få klarlagt fakta, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

– Når visste dei kva? Kva gjorde dei for å få informasjon? Kor lenge har dei vore klar over at desse militsane driv regimeskiftekrig? utdjupar han.

Statsminister Erna Solberg (H) viste til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet då saka vart diskutert i og etter Stortingets munnlege spørjetime onsdag. Ho viste til at oppdraget no er avslutta og flytta til Irak, og til at ho alt i 2016 åtvara mot usikkerheit knytt til den framtidig lojaliteten til militsane.

Men dersom dei norskstøtta militsane har kriga mot Assads styrkar, vil det vere i strid med mandatet frå Stortinget, påpeikar Rødt.

