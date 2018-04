Regjeringa omorganiserer Helfo – 16 kontor blir lagde ned

innenriks

Torsdag vedtok regjeringa at 16 kontor med rundt 165 Helfo-tilsette skal leggjast ned. Det vil råke kontor i Oslo, Bergen, Kristiansand, Voss, Eidsvoll, Kongsberg, Risør, Harstad, Gloppen, Vågå, Verdal, Nærøy, Lenvik, Beiarn, Orkdal og Brumunddal.

Helfo, som er Helsedirektoratets ytre etat, varsla i 2017 behov for ein ny kontorstruktur for å oppnå effektiv ressursutnytting. Auka bruk av sjølvbetening og automatisering og færre enkle, manuelle arbeidsoppgåver har redusert behovet for tilsette.

Etaten ønskte å kutte 22 kontor ned til 7, men regjeringa har no vedteke å behalde 6 faste Helfo-postar.

Kontora i Sola, Fredrikstad, Tønsberg, Mo i Rana, Kirkenes og Ørsta får halde fram.

Den nye kontorstruktur til Helfo fører til ei utflytting av statlege arbeidsplassar frå Oslo, noko denne regjeringa har prioritert.

Alle medarbeidarane ved kontorstadene som er foreslått nedlagt, vil få tilbod om jobb på eitt av kontorstadene som blir vidareført i tilrådinga, sa Helfos direktør Jan Mathisen i fjor.

Kontorstadene skal tidlegast leggjast ned 1. juli 2019, og endringane i kontorstruktur skal vere gjennomført innan utløpet av 2020.

