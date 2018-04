Stadig færre les papiraviser – også fjernsyn på vikande front

innenriks

Kvar tredje nordmann – 32 prosent – oppgir at han eller ho las éi eller fleire papiraviser ein gjennomsnittsdag i fjor – ned frå 38 prosent i 2016. Det viser Norsk mediebarometer 2017 frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det har vore same tendensen lenge. I 1997 var delen papiravislesarar på 84 prosent. Lesing av avisnettsider, som VG.no og Aftenposten.no, har også gått ned.

– Lesardelen ein gjennomsnittsdag var 52 prosent i 2017 mot 56 prosent i 2016 når det gjeld avisnettsider, seier statistikkrådgjevar Odd Vaage i SSB.

Dette resulterer i at delen avislesarar totalt per dag har gått ned frå 73 prosent i 2016 til 68 prosent i 2017.

TV er framleis medievinnaren, sjølv om delen av oss som ser på tradisjonelle, lineære TV-sendingar har falle frå 67 til 62 prosent frå 2016 til 2017. Trenden nedover har skote fart dei siste åra. Tidlegare låg delen som oppgav at dei såg fjernsyn ein gjennomsnittsdag, på rundt 80 prosent.

– Tida vi ser på TV har gått ned siste år, frå 115 minutt per døgn i 2016 til 104 minutt i 2017, seier Vaage.

Sjølv om SSB oppgir at nettbasert TV-sjåing, altså der brukaren ser dei ordinære TV-programma på Nett-TV i staden for gjennom tradisjonelle TV-apparat, er svært låg og ingen reell konkurrent enno til tradisjonell TV, så har nettbruken generelt aldri vore høgare. Delen internettbrukarar per døgn var på 90 prosent i fjor, opp frå 89 prosent i 2016. Tida vi brukar på internett har auka noko, frå 140 minutt i 2016 til 158 minutt i 2017.

– Auken gjeld både menn og kvinner og for alle aldersgruppene frå 9 til 66 år, seier Vaage.

