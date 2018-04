innenriks

– Vi er glade for at vi i dag kan tildele Aibel dette oppdraget. Aibel har fleire gode leveransar bak seg og har vist at dei har både kompetanse og evne til å handtere denne type komplekse prosjekt, seier direktør for prosjektutvikling Torger Rød i Statoil.

(©NPK)