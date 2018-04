Brot på regelverket i tre av fire tilsyn i industrien

innenriks

Arbeidstilsynet meiner at mange maskiner utgjer ein reell ulykkesfare for tilsette i industrien. Under ein tilsynsaksjon i løpet av tre veker i februar og mars avdekte Arbeidstilsynet mangelfullt maskinvern mot rørlege delar i halvparten av tilsyna.

– Dette er alvorlege funn. Verneinnretningane skal vere på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Utan vern er det lett å få fingrar og kroppsdelar inn i maskina. Dette er dessverre eit vanleg ulykkesscenario, seier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim i ei pressemelding.

Totalt vart det gjennomført 219 tilsyn under aksjonen, og flest tilsyn vart det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det vart gitt reaksjonar på regelverksbrot i omtrent tre av fire tilsyn, og Arbeidstilsynet stoppa bruken av ein eller fleire maskiner i 29 verksemder.

– Det er alltid arbeidsgjevars ansvar å sørgje for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerheit gjeld om maskina er heilt ny eller over hundre år. Eldre maskiner skal gjerast sikre ved å ettermontere verneinnretningar, seier Vollheim.

Sidan 2000 har 90 tilsette mista livet på jobb i industrinæringa.

