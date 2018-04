Færre og færre får arbeidsavklaringspengar

innenriks

Ifølgje Nav er 4,1 prosent av befolkninga i alderen 18 til 66 år mottakarar av arbeidsavklaringspengar. Det siste året har nedgangen i talet på mottakarar vore på 8.300 personar.

– Talet på personar med arbeidsavklaringspengar går jamt nedover. Nedgangen kjem av at fleire sluttar å ta imot ytinga, samtidig som talet som begynner, går ned. Over tid går over fire av ti til arbeid, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Over 70 prosent av dei som får arbeidsavklaringspengar, har psykiske lidingar eller muskel- og skjelettlidingar. Ein tredel av dei med psykiske lidingar har ei depressiv liding, mens fibromyalgi og ryggsmerter er dei to vanlegaste diagnosane innan muskel- og skjelettlidingar.

Delen med psykiske lidingar minkar med alderen, mens det er omvendt for delen med muskel- og skjelettlidingar. For gruppa under 30 år er delen med psykiske lidingar på 70 prosent.

