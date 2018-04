Russen droppar sexregel etter internasjonale medieoppslag

innenriks

I ei pressemelding skriven av Gustavsen, med tittel «Nei til sex i rundkøyringar» rår han russen frå å ta knutar ved å ha sex i ei rundkøyring eller å springe naken over bruer.

Dette har fleire internasjonale medium plukka opp. Nyheitsbyrået Reuters har fått med seg saka. Dei skriv at «Den årlege russefeiring i Noreg involverer festing og heftig drikking – og har ein tendens til å utfordre den offentlege moralen kvar vår». Saka til Reuters er også publisert av The New York Times.

Det er for ordens skuld ikkje første gong internasjonale medium skriv om det særnorske fenomenet, men denne gongen var det utspelet frå Vegvesenet som fekk plass i overskriftene.

Meir tabloide Daily Mail skriv at norske vegmyndigheiter ber russen «stoppe den bisarre tradisjonen fordi det skaper fare for trafikken».

Andre som skriv om saka er Daily Mirror, The Sun og The Local.

Ringsaker-russen

Vegdirektør Gustavsen hadde lest om knutereglane til Ringsaker-Russen i Ringsaker Blad. Der heiter det blant at det ein blir lønna med eit bilde av Miljøgata i russelua dersom ein har beskytta sex ved alle dei tre rundkøyringane mellom Shell og Jafs.

I pressemeldinga skriv også Gustavsen om knuteregelen som handlar om å springe over Mjøsbrua.

– Det er kanskje ikkje farleg for dei som spring å vere utan klede på brua, men dei som køyrer kan jo få ein vel stor overrasking ved å sjå nakne folk på brua og heilt gløyme at dei køyrer bil.

Kutter ut knuteregel

Fredag opplyste Kine G. Berge, visepresident for Ringsaker-russen, til NRK at russeknuten om sex i rundkøyring er tatt bort.

– Statens vegvesen har tatt det opp, og det har vore mykje oppstyr i media. Vi forstår at det kan gå utover trafikken, seier Berge, som opplyser at ingen faktisk har fått knuten.

Samtidig beheld russen knuten for å springe naken over Mjøsbrua.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen synest det bra at russen går bort frå knuteregelen om sex i rundkøyring.

– Eg trur russen kjem til å få det moro likevel, seier han.

(©NPK)