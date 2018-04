Veterinærforeningen hardt ut mot nødnummer for dyr frå DNB

innenriks

– DNB spelar på frykt og prøver å så tvil om kva slags hjelp dyr i Noreg får berre for å selje forsikringar. Banken bryt ned eit lovfesta system som fungerer, seier president Torill Moseng på nettsida til foreininga.

Ho påpeiker at det allereie finst eit døgnopent kommunalt vaktsystem for å hjelpe dyr i nød. Veterinærforeningen har bede om eit møte med DNB, men ikkje fått svar, ifølgje Moseng.

– Banken er openbert ikkje opptatt av velferda til dyr. Den er opptatt av å selje eit kommersielt produkt, meiner ho.

DNB Forsikring har starta ein kampanje for å få etablert 114 som nødnummer ein kan ringe om ein har eit skadd dyr. Samtidig har forsikringsselskapet, som sel dyreforsikringar, oppretta eit vanleg telefonnummer ein kan ringe for å bli sett over til nærmaste veterinær med akuttvakt.

Blant dei som har reagert på kampanjen, er stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). Han har spurt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om han meiner det er ønskeleg at selskap der staten er eigar, engasjerer seg i «generelle politiske saker». Etablering av eit nytt nødnummer krev både eit vedtak og løyvingar, påpeiker han i eit skriftleg spørsmål til statsråden.

Røe Isaksen svarer likevel at selskapa sjølv må vurdere kva det er naturleg å engasjere seg i og korleis.

