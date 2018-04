Næringsministeren lar Stortinget få sjå hemmeleg møtelogg

innenriks

Seks dagar på overtid og under eit døgn før Innovasjon Noreg-saka står på sakskartet til kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget, kom svaret frå næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på sju spørsmål som ein samrøystes komité har sendt statsråden.

Den no avgåtte styreleiaren i Innovasjon Noreg, Per Otto Dyb, har hevda at han under ein samtale med Isaksen 1. mars blei instruert av statsråden til ikkje å vurdere tilsetjingsforholdet til administrerande direktør Anita Krohn Traaseth. Det har Isaksen nekta for. Tre dagar etter samtalen trekte Dyb seg med umiddelbar verknad.

Isaksen skriv i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen at han under telefonmøtet 1. mars «ga uttrykk for at vurderinger av administrerende direktør bør ivaretas av et nytt styre».

Då Dyb gav uttrykk for at dette ville sette styret og han i ein vanskeleg posisjon, svarte Isaksen at «det ville kunne være problematisk at avtroppende styreleder håndterer en slik prosess, men også at jeg aksepterte at styreleder var uenig. Jeg understreket at dette ikkje innebar at styret var satt under administrasjon».

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått oversendt loggen frå både denne samtalen og frå andre samtalar departementet har hatt med Dyb frå og med 15. desember i fjor til og med den omstridde samtalen 1. mars. Isaksen understrekar at loggane er interne – og altså ikkje vedtekne attgivingar av samtalane. «Jeg ber om at loggene frå disse samtalene unntas offentlighet», skriv han.

Næringsdepartementet har tidlegare nekta å gi ut loggen frå samtalen 1. mars til Dagens Næringsliv, som har bede om innsyn.

(©NPK)