Nedbør på retur, men framleis mykje vatn i Glomma

innenriks

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at det framleis vil vere ein del snøsmelting og noko regn. Det blir gradvis kaldare vêr frå måndag, og snøsmeltinga vil minke noko på grunn av det kjøligare vêret.

Det vil framleis vere stor vassføring i bekkar og mindre elver, som drenerer snødekte område opp til mellom 700 og 1.000 meter over havet.

Fleire isproppar i Glomma set framleis busetnad i fare, men NVE meiner det er knytt for stor risiko til å prøve å fjerne isproppen og reknar det som for farleg å la mannskap bevege seg ut på isen for å grave eller for å plassere sprengstoff for å sprengje vekk isen.

– Dynamitt vil ha større visuell effekt enn reell betydning. Krafta frå eksplosjonen vil i stor grad pulverisere is som fyk opp i lufta, mens isen under ikkje rikkar seg, seier fungerande regiondirektør i NVE, Paul Christen Røhr, til NRK.

Det same gjeld dersom ei gravemaskin begynner å grave ved elvebreidda for å fjerne is.

– Proppen kan plutseleg losne, og føraren vil vere i stor fare, meiner Røhr.

Romerikes Blad skriv at vassføringa i Glomma dei tre siste døgna er fordobla ved målestasjonen i Brandval.

Nedbør og snøsmelting har også ført til jordras fleire stadar i landet, og Nordlandsbanen mellom Mosjøen og Drevvatn er framleis stengt på grunn av ras. Strekninga vil tidlegast bli opna for trafikk fredag etter ny vurdering klokka 15 same dag, melder Bane Nor.

(©NPK)