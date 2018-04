Opprør mot samanslåing av Nordland-kommunar

innenriks

Vedtaket var venta etter at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fredag førre veke fastsette rammene for nye Hamarøy og nye Narvik kommunar, skriv Fremover. Striden har stått om kvar grensa gjennom Tysfjord kommune skal gå for dei to nye kommunane.

Den nye grensefastsetjinga fører til at nordaustsida av Tysfjord blir slått saman med Narvik og Ballangen, medan søraustsida blir del av Hamarøy. Grensetrekkinga til regjeringa fører blant anna til at eit vasskraftanlegg og eit vindkraftanlegg som er under utbygging i Sørfjord, blir del av den mindre, nye Hamarøy kommune. Fylkesmannen i Nordland har meint at grensa burde trekkjast slik at desse ressursane blei del av nye Narvik kommune.

Fellesnemnda for den nye Narvik-kommunen fastslo på møtet måndag at vedtaket til regjeringa og prosessen som førte fram til vedtaket, ikkje er i tråd med føresetnadane Stortinget har lagt til grunn. Nemnda meiner også at vedtaket ikkje er i samsvar med vedtektene i inndelingsloven, og heller ikkje i samsvar med vedtaket kommunestyret gjorde om forslag til grensefastsetjinga for deling av Tysfjord kommune. Vedtaket er heller ikkje er i samsvar med innstillinga til Fylkesmannen.

– Avgjerda er ikkje i samsvar med anbefalinga vår. Statsråden har lagt vekt på andre forhold enn vi gjorde i vår tilråding, uttalte fylkesmann Hill-Marta Solberg i ein kommentar sist fredag.

Statsråd Mæland reagerte førre fredag kraftig på trugslane frå fellesnemnda om å legge ned arbeidet.

(©NPK)