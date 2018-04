innenriks

Bane Nor opplyser måndag morgon at banen opna for trafikk på den stengde strekninga mellom Atna og Alvdal klokka 6.25.

NSB gjer samtidig oppmerksam på at det kan oppstå forseinkingar og innstillingar inntil normal drift er gjenoppretta.

Ifølgje NVE vil nedbøren som er meldt måndag, vere av såpass beskjedent omfang at den ikkje vil påverke vassføringa i Glomma nemneverdig. Vasstanden minka gradvis søndag kveld og natt til måndag.

