Raudgrøn front mot rapporterings- og testkrav i skulen 

innenriks

I eit felles representantforslag på Stortinget ber dei tre partia regjeringa gjennomføre totalt sju tiltak for å gi lærarane meir tillit og olbogerom. Å redusere omfanget av rapportering og dokumentasjonskrav og gjennomgå heile regimet for testing og vurdering av kvalitet er blant dei viktigaste krava.

– Elevane treng lærarar som har tid og kunnskap til å følgje dei skikkeleg opp, og lærarane treng tid og tillit til å gjere jobben. Då må vi sørgje for mindre detaljstyring og unødvendig rapportering. Det er dette ei tillitsreform handlar om, seier Aps skulepolitiske talsperson Martin Henriksen til NTB.

– Vi er i ferd med å få ein byråkratisert skule der altfor mykje handlar om å måle kva plass ein har på rankingar nasjonalt og internasjonalt. Her må det ei betydeleg endring til, seier Marit Arnstad, utdanningspolitisk talsperson i Sp.

Vil ha slutt på målkrav-kontraktar

For å dempe testfokuset ber dei tre partia regjeringa blant anna sørgje for at tilsettingskontraktar for skuleleiarar og rektorar ikkje skal innehalde detaljerte målkrav til elevresultat. Partia vil også ha ein gjennomgang av vurderingssystemet vi har i dag, med eksamenar og standpunktvurderingar, for å vurdere om det gir påliteleg og relevant nok informasjon om kompetansen til elevane.

Ifølgje forskarar er eksamenssystemet urettferdig, dyrt og tidkrevjande, skriv Dagsavisen.

– I dag måler vi kvalitet for snevert. Høgre, Frp og Venstre har tidlegare stoppa ein gjennomgang av heile systemet for måling og prøvar i skulen, men no håpar vi på fleirtal i Stortinget, seier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Det var opphavleg SV som fremma forslag om ei tillitsreform i skulen. Det vart nedstemt av fleirtalet i fjor sommar. Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV, seier ho no er veldig glad for at dei tre partia har blitt einige om eit felles forslag, og håpar dei denne gongen kan få fleirtal for ei reform.

Ho seier det nye fellesforslaget inneheld fleire konkrete krav enn det opphavlege.

Ber politikarane tre tilbake

I forslaget viser dei tre partia til at eit ekspertutval har konkludert med at lærarrolla er «overlessa med forventningar», og at lærarane sidan tusenårsskiftet i større grad enn før er blitt iverksetjarar av politikk som kjem ovanfrå.

For å redusere politisk innblanding i det som er fagleg avgjerder, meiner partia at opplæringslova må presiserast slik at det kjem tydelegare fram kva avgjerdsmakt lærarane sjølve skal ha.

Dei meiner den offentlege samtalen om utdanning har skifta karakter i same periode:

– Arbeidet til lærarane, deira kompetanse og kva dei oppnår med sin innsats, blir av mange ofte omtalt einsidig og snevert. Dette er sannsynlegvis ein vesentleg årsak til mange lærarar opplever manglande tillit mellom lærarprofesjonen og utdanningsmyndigheitene nasjonalt og lokalt, skriv dei tre partia.

– Konkret må målet vere å få bukt med overdriven rapportering og obligatoriske testar og politisk detaljstyring som pålegg skulane spesifikke faglege program og metodar som blir vedtekne på kommunalt nivå, heiter det i forslaget.

(©NPK)