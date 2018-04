Storbank fredar brevgiroen 

innenriks

Onsdag lanserer dei difor konseptet Bank utan internett, som skal vareta behova til dei kundane som ikkje vil eller kan komme seg på nett.

– Vi har jobba ut frå ein tanke om at denne kundegruppa vil forsvinne etter kvart som samfunnet og digitaliseringa generelt aukar, men det har ikkje skjedd i så stor grad som vi trudde, seier konserndirektøren for personmarknad, Ingjerd Blekeli Spiten, til NTB.

Berre i DNB er det 60.000 kundar som ikkje er digitale.

Digitalisering

Til liks med andre finansinstitusjonar har DNB satsa hardt på digitalisering dei siste åra. Sidan 2013 har banken lagt ned 460 filialar, lansert den mobile betalingstenesta Vipps og langt på veg digitalisert prosessen med å søke lån.

Samtidig har banken tilbode ikkje-digitale kundar nettbankkurs, opplæring og «bruksrettleiing for internett» – berre for å oppleve at mange tusen nettbankavtalar står ubrukte etter gjennomført kurs.

– Vi må erkjenne at vi ikkje har sett og forstått denne kundegruppa godt nok, seier Spiten.

Eitt problem er at mange analoge kundar overlèt kontakten med banken til andre.

– No gjer vi noko med dette og legg til rette for sjølvstendig og ikkje-digital handtering av kvardagsøkonomien. Vi ønsker å roe alle som er bekymra for at desse tenestene vil forsvinne. Det gjer dei ikkje, seier Spiten.

350 millionar

For å møte behova og ønska til dei analoge kundane fredar DNB difor no brevgiro og avtalegiro, kontofonen og moglegheita for å bruke telegiro.

Samtidig lanserer banken eit direktenummer der ikkje-digitale kundar kan komme direkte til ein kunderådgjevar som kan hjelpe dei.

Dei analoge kundane får onsdag pakka Bank utan internett med ein samlemeny som beskriv alle tenestene som ikkje krev internett.

Aftenposten skreiv i januar at det vart betalt rundt 17 millionar fakturaer analogt i 2016. Brev-, telegiro- og skranke-kundane betalte rundt 350 millionar kroner i 2016 – berre for å få betalt rekningane sine, ifølgje avisa.

DNB varslar ingen endringar i gebyrstrukturen for dei analoge tenestene. Det betyr blant anna at avtalegiro og telegiro ikkje har gebyr, brevgiro kostar 12 kroner per stykk og kontofon kostar 2 kroner per oppringing. Sms-tenester og varslingar kostar 2 kroner per sms.

