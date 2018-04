Studie: Kvoteringslov gav ikkje fleire kvinnelege toppsjefar

innenriks

Lova vart innført i 2004 og går ut på at styra i norske allmennaksjeselskap, inkludert selskapa på Oslo Børs, må bestå av minst 40 prosent kvinner.

Ifølgje ein ny studie frå Noregs handelshøgskole (NHH) er det ingen klare teikn på at kjønnsbalansen er endra på andre nivå i selskapa etter innføringa av lova, skriv Dagens Næringsliv. Lova har ikkje verka inn på delen kvinner i toppleiinga i selskapa.

– Det er ingen grunn til å tru at kvoteringslova vil føre til at næringslivet blir meir likestilt på kort sikt. Vi har mykje større tru på at det er andre mekanismar i næringslivet som påverkar dette, seier Sissel Jensen, førsteamanuensis ved NHH. Saman med forskarar frå universiteta i Chicago, Austin og Los Angeles i USA har Jensen studert effektane av kvoteringsregelen.

Delen kvinnelege toppsjefar i selskapa forskarane har følgt, låg på rundt seks prosent i heile perioden frå 2003 til 2014. I leiargruppa låg kvinnedelen på ti prosent i heile perioden.

(©NPK)