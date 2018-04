UD vil verken bekrefte eller avkrefte om Frode Berg jobba for E-tenesta

innenriks

Nordmannen opplyste i helga via sine forsvararar at han var i Russland på oppdrag for den norske etterretningstenesta. Overfor Dagbladet, som først hadde nyheita, sa advokatane at Berg har vore på fleire reiser gjennom åra der han har hatt oppdrag på vegner av E-tenesta.

Utenriksdepartementet vil ikkje kommentere opplysningane.

– Det er eit spørsmål som må svarast på av E-tenesta og ikkje av oss, seier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD på spørsmål frå NTB om dei kan bekrefte eller avkrefte at Berg har hatt oppdrag for E-tenesta.

– Men E-tenesta viser alle spørsmål i saka til Utenriksdepartementet?

– Det er berre Etterretningstenesta som kan kommentere dette.

Diplomati

– Kan merksemda som er skapt gjennom utspela i helga påverke moglegheitene for ei løysing via «stille diplomati»?

– Det er advokatane som vurderer korleis dei ønsker å representere sin klient. Eg ønsker ikkje å ha noka meining om det, det ville bli prinsipielt heilt feil, seier Andersen til NTB.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, seier til NTB at det ikkje kom fram noko i helga som er ukjent for russiske styresmakter – og at Bergs situasjon derfor ikkje blir endra av at det blir offentleg kjent.

Fleire nivå

Berg har overfor sine advokatar gitt uttrykk for at han føler seg svikta og lurt av norske styresmakter. Han forstod ikkje kor alvorleg desse oppdraga kunne vere eller kva konsekvensar det kunne føre med seg.

Andersen seier at han forstår at saka er krevjande for Berg og hans familie.

– Vi jobbar på fleire nivå med å få løyst saka, men eg kan ikkje kommentere i detalj korleis vi jobbar ettersom vi har teieplikt i konsulære saker, seier UDs kommunikasjonssjef til NTB.

Han understrekar at utanrikstenesta og UD fortset å arbeide for å vareta Frode Bergs interesser.

(©NPK)