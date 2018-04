Carl I. Hagen varslar at han gir seg

innenriks

Hagen bekreftar overfor Aftenposten at han vil gi seg og at han ikkje vil stille på nytt som kandidat når stortingsperioden er over i 2021.

– Eg har ingen planar om å stille til Stortinget igjen, seier Hagen, som fyller 74 år 6. mai.

Også i 2009 kunngjorde han at han var klar for pensjonisttilværet, men det tok ikkje lang tid før han angra. Det blir derimot ikkje noko comeback denne gangen, seier han.

– Eg vil ha nok framleis ha mine meiningar, eg kjem nok framleis til å skrive nokre Facebook-innlegg og innlegg i Aftenposten og andre aviser.

– Men det blir meir slaraffenliv framover. Eli og eg kjem nok til å bli meir i Spania, seier han.

Han meiner den viktigaste saka på landsmøtet til Frp i helga, blir å sørgje for heilskapen og at partiet verkar samla overfor omverda. Når det gjeld framtid, trekker han fram både Sylvi Listhaug og Tor Mikkel Wara som moglege etterfølgjarar som partileiar.

– Det er spennande med Tor Mikkel Wara. Han er blitt voksen. Han er ikkje kandidat i dag, men kan bli det. Spørsmålet vil komme opp når han før sommaren 2020 blir spurt om han vil stille til Stortinget, seier han.

(©NPK)