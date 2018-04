Færre fattige eig eigen bustad

innenriks

Tala kjem fram i Levekårsundersøkinga til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant dei med middels og høge inntekter har delen bustadeigarar vore stabil i den same tidsperioden og ligg på over 80 prosent.

– 39 prosent av hushald med låg inntekt eigde bustaden sin i 2003. Denne delen hadde falle 10 prosentpoeng, til 29 prosent, i 2016, seier rådgjevar Mathias Killengreen Revold i SSB.

Forskar Kim Astrup ved By- og regionsforskingsinstituttet NIBR ved OsloMet seier til Dagsavisen at utviklinga er urovekkjande. Han meiner det er eit problem at enkelte ikkje får ta del i prisveksten.

– Éin ting er ulikskap i lønn, men når det resulterer i at du ikkje kjem inn på bustadmarknaden, med dei gunstige verknadene som er knytt til skattefordelar og verdiauke – då snakkar vi om auka forskjellar mellom fattig og rik, seier han.

(©NPK)