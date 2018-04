Kommune har sendt over 30 saker om hyttebygging til Økokrim

innenriks

Tidlegare er fleire av enkeltsakene gjort kjent, men sakskomplekset har auka i omfang, skriv Dagens Næringsliv.

– Vi har sendt over til Økokrim nokre og tretti saker. Dei var her førre onsdag, då var det sju stykke her, to frå Oslo og fem frå politiet i Vestfold, seier kommunaldirektør Margrethe Løgavlen.

Økokrim vart kopla inn i saka i februar etter avsløringar i DN om bygging i strandsona på Tjøme.

– Etterforskinga er ikkje i nærleiken av å vere ferdig og vil gå føre seg utover hausten og vinteren, seier politiinspektør Bjørn-Helge Myhre, som leier Økokrims bistandsteam.

Det er strenge reglar for å byggje hytter i strandsona, mindre enn 100 meter frå havet.

