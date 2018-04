Oslo Børs kraup vidare oppover – sette så vidt ny rekord

innenriks

Dei to største selskapa på børsen – Statoil og Telenor – trekte hovudindeksen i kvar si retning tysdag. Medan Statoil gjorde det godt og la på seg 2 prosent i dagen, skuffa Telenor stort med eit kursfall på 4,2 prosent.

Telegiganten fekk eit overskot før skatt i første kvartal i fjor på 7,8 milliardar kroner – 1,9 milliardar kroner meir enn i første kvartal i fjor og meir enn analytikarane forventa. Men konsernet leverte svakare enn venta på drifta. Reuters set kursfallet i samanheng med skuffande inntekter frå Sør-Asia, ifølgje Hegnar.no.

Tysdag var Telenor-aksjen den mest omsette på indeksen – med godt over dobbelt så mange handlar som Statoil-aksjen, den nest mest omsette på tysdag. Då børsen stengde for dagen, hadde Telenor blitt omsett for nesten 1 milliard kroner.

Oljeselskapet DNO blei vinnaren tysdag, med ein kursauking på 5,6 prosent. Gaming Innovation Group toppar taparlista med eit verdifall på 10,5 prosent i kjølvatnet av nyheita om at stortingsfleirtalet har samla seg om ein rekke tøffe innstrammingar i det norske spellovverket.

Nordsjøolja gjekk for snautt 75 dollar fatet på spotmarknaden tysdag ettermiddag, etter å ha halde seg på rundt 74–75 dollar gjennom dagen. Amerikansk lettolje gjekk for drygt 68 dollar fatet.

Også på børsane i Europa låg fasiten rundt 0-streken. DAX 30 i Frankfurt fall med 0,2 prosent, medan CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London steig med 0,1 og 0,4 prosent.

