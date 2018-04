Søket etter norsk student blir trappa ned i Sør-Afrika

innenriks

Lokalt politi opplyser til NRK at det ikkje vil bli gjort søk i sjøen tysdag, men berre ein mindre leiteaksjon frå land. Onsdag blir politihundar sett inn i søket, noko som truleg blir det siste søket i leitefasen. Tysdag var det seks dagar sidan 20-åringen blei meldt sakna frå Myoli Beach.

Politiet opplyser derimot at etterforskinga av saknasaka held fram, og at dei er interesserte i å komme i kontakt med alle som har nyttig informasjon å komme med.

Under eit evalueringsmøte av leiteaksjonen og etterforskinga av saka tysdag, vil politiet legge opp løpet for den vidare etterforskinga.

Saknasak

Måndag blei det nytta eit privateigd brannhelikopter i søket etter Østbø, men utan at det blei funne spor av Stavanger-kvinna. Ein hundepatrulje og det frivillige politikorpset deltok også i leitinga, melder NRK.

Same dag gjekk sørafrikansk politi ut med ei offisiell etterlysing av Østbø. Etterlysinga blei delt på sosiale medium og sendt sørafrikansk presse. Det er uklart kvifor det tok fem dagar før politiet gjekk ut med etterlysinga.

– Så langt har vi ikkje funne bevis eller spor som tilseier at det har skjedd noko kriminelt. Vi behandlar det som ei saknasak, sa talsperson for politiet Malcolm Pojie til NRK måndag ettermiddag.

Brannsjef Gerry Shuttleworth sa til kanalen måndag at utgangspunktet for leiteaksjonen er at Østbø kan ha drukna.

Norsk politi har via Kripos sendt sørafrikansk politi tilbod om bistand i etterforskinga, men hadde måndag ikkje fått svar, skriv Stavanger Aftenblad.

Har ikkje gitt opp håpet

20-åringen forsvann onsdag kveld etter at ho sist blei sett ved stranda i Sedgefield. Sjøen i området er prega av kraftige understraumar, noko som skapte vanskar for søk med båt. Politiet i Sedgefield har no avgjort å ikkje gjennomføre fleire søk til sjøs.

Far til Marie Sæther Østbø skreiv på Facebook-sida si måndag kveld at han ikkje har gitt opp håpet om at dottera blir funnen i live.

– Vi ber og håpar at Marie framleis er i live og vil bli funnen og ført tilbake til oss. Så lenge det er håp, er det liv. Vi har ikkje gitt opp håpet om å finne Marie levande, skriv Atle Østbø.

