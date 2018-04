SSB: Foreldre betalar 4,9 prosent meir for barnehage

innenriks

I tillegg til beløpet på 2.500 kroner vart det i snitt kravd inn drygt 300 kroner per barn for å dekke kostpengar og andre tilleggsutgifter, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eit fulltidsopphald i barnehage i eit år kosta i snitt nær 31.000 kroner i januar 2018. Den gjennomsnittlege årsprisen har dermed stige over 1.400 kroner sidan januar i fjor.

Auken i gjennomsnittleg betalingssats kan sjåast i samanheng med at maksprisen vart heva frå 2.730 kroner til 2.910 kroner per månad frå januar i år. Det utgjer ein auke på 6,6 prosent.

Årsaker som bidrar til at snittbetalinga ikkje aukar like mykje som maksprisen, er blant anna moderasjonsordningane for familiar med låg inntekt. Desse hushalda har redusert foreldrebetaling som også drar ned snittbetalinga.

97 prosent av alle barnehagane oppgir at dei krev inn kostpengar i tillegg, mens 7 prosent også tar betalt for andre utgifter, slik som turar eller aktivitetar.

(©NPK)