Sp-toppane drøfta sexmeldinga på telefonmøte

Måndag kveld hadde sentralstyret telefonmøte der dei blant anna diskuterte saka.

– Det vart gitt ei orientering om sak og saksgang rundt den grove meldinga som vart send til Liv Signe Navarsete. Sentralstyret slutta opp om den vidare handteringa av saka, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han opplyser at generalsekretær Knut M. Olsen fortset arbeidet med å finne ut kven som sende meldinga fram mot fristen som er sett onsdag. Vedum har tidlegare sagt at saka blir politimeld dersom avsendaren ikkje melder seg innan onsdag.

Tidlegare måndag vart det klart at Sp-nestleiar Ola Borten Moe fråtrer som nestleiar inntil saka er løyst. Moe var ein av deltakarane på hytteturen då meldinga vart sendt.

– Det er ei djupt beklageleg melding Liv Signe Navarsete sjølvsagt ikkje skulle hatt. No handlar dette også om kva moglegheiter eg har til å fylle tillitsvervet som nestleiar i Sp, og per no er det umogleg, sa Moe til NRK.

