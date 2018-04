Sp-veteran ber hytteturgjeng ta kollektivt ansvar for sexmelding

innenriks

– Når mykje tyder på at innhaldet i meldinga uttrykkjer ein felles stemning på samværet mannsgjengen hadde, bør dei ta eit kollektivt ansvar og beklage overfor Liv Signe Navarsete, seier Nils Aarsæther til Nationen.

– Står dei alle fram, kan dei bli bedne om å tre tilbake eller søke permisjon frå verva sine, og overlate til valkomitear, nominasjonar og veljarane å avgjere om dei skal vere med vidare, seier Aarsæther.

Åtte av dei ti som var med på hytteturen til Storlien i Åre, har tillitsverv i Senterpartiet.

Motbydeleg mannegjeng

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har sett ein frist til onsdag for at den eller dei som sende meldinga skal melde seg. Elles blir saka politimeldt. Aarsæther meiner at ei politimelding ikkje vil løyse saka, og heller ikkje kollektive straffer.

– Eg er einig med dei som meiner at det ikkje er så enkelt for ein person å ta på seg skylda. Mange er vel av den oppfatning av at fleire har «diskutert» Navarsete denne kvelden. Det bildet som kjem fram er ikkje eigna for å trekke til seg veljarar, seier Aarsæther.

– For kvinner og yngre medlemmer, er bildet av denne mannegjengen frå festen i Åre motbydeleg, seier Aarsæther om meldinga, «vi har lyst på fitta di», som Navarsete fekk.

Navarsete-støttespelar

Aarsæther var medlem av Senterpartiet frå 1995 til 2015, og i sentralstyret i perioden mellom 2005 og 2013, og leiar av programkomiteen i partiet i 2009. Han var tidlegare professor ved Universitetet i Tromsø, og er i dag seniorforskar ved NORUT.

Sp-veteranen var ein markant stemme frå Navarsete-fløya under den tidlegare maktkampen mellom Navarsete og Ola Borten Moe.

Måndag sa Sp-nestleiar Ola Borten Moe til NRK at han finn det umogleg å fungere i vervet så lenge sexmelding-saka er uavklart, og at han derfor fråtrer som nestleiar til saka er løyst.

