300 grunnskular lagde ned på ti år

innenriks

Mens det i skuleåret 2008–09 var 3.140 grunnskular i Noreg er talet ti år seinare redusert til 2.856, viser ein ny analyse frå Utdanningsdirektoratet (Udir).

482 skular er lagde ned sidan 2008-09, men i same tidsrom er det oppretta 198 nye skular. Over halvparten av desse er private skular, viser oversikta.

Nærmare 25.000 elevar er dei siste ti åra ramma av ei skulenedlegging.

Smått er dyrt

– I vurderingane ser nok kommunane på fråflytting, befolkningsutvikling og økonomien i kommunen, seier Irene Hilleren, avdelingsleiar i Udir til NTB.

I undersøkinga blir det peika på at spreidd busetjing gir høgare utgifter per elev i grunnskulen, og at eit lågt elevtal per trinn og små skular fører til høgare utgifter per elev for kommunane.

– Det at det både blir lagde ned og oppretta nye skular viser at det er medvit om skuletilbodet i kommunane. Eit viktig poeng er at forsking på skulenedlegging ikkje gir grunnlag for å seie at dette påverkar skuleprestasjonane til elevane over tid, seier ho.

Ifølgje ein studie frå Norsk Handelshøyskole frå i fjor finn ein ikkje nokon langsiktige effektar på verken sjansen til å fullføre vidaregåande skule eller på høgste fullførte utdanning hos elevar som har måtta byte skule på grunn av skulenedlegging. Det kan likevel ha ein negativ effekt på karakternivået, viser ein SSB-studie frå 2011.

Negativt for lokalmiljøet

Sjølv om nedleggingar ikkje påverkar skuleprestasjonane, kan det likevel ha andre negative konsekvensar, som lengre reiseveg og mindre tid til fritidsaktivitetane. Å legge ned den lokale skulen kan også påverke lokalsamfunnet negativt, viser forsking frå Nordlandsforskning frå 2003.

Marit Knutsdatter Strand, skulepolitisk talsperson for Sp, reagerer på tala som blir presenterte.

– Skulenedlegging får ikkje berre konsekvensar for skulekvardagen og læringsmiljøet til elevane, men påverkar også livet i lokalsamfunnet etter skuletid. Grenda misser ein viktig arena og møtestad for frivillig virke og kulturarbeid. Det er mykje identitet knytt til skulane, seier Strand.

– I sum er utviklinga vi ser i statistikken eit tydeleg bevis på sentraliseringa vi ser generelt i samfunnet, som Sp ikkje meiner vi er tente med. Alle elevar fortener ein nærskule, uansett kvar i landet dei bur, legg ho til.

Ho fryktar at politikken til regjeringa med auka kompetansekrav til lærarane og innføring av ei lærarnorm vil forsterke tendensen og føre til fleire nedleggingar av grendeskular.

Telemark og Finnmark mista flest

Kartlegginga viser at dei fleste skulane som blir lagde ned, er små. I gjennomsnitt hadde dei nedlagde skulane 63 elevar siste året dei var i drift. Halvparten av skulane hadde under 36 elevar. Mens 35 prosent av skulane hadde færre enn 100 elevar for ti år sidan, er det berre 30 prosent av skulane som har det i dag.

Den største reduksjon i talet på skular har komme i dei minste kommunane med færre enn 5.000 innbyggjarar, der talet på skular i sum er blitt redusert med 20 prosent på ti år mot 5 prosent i større kommunar.

På fylkesnivå er det høgast del skulenedleggingar i Telemark og Finnmark. Oslo er det einaste fylket med fleire nye enn nedlagde skular dei siste ti åra.

Flest private nyskular

Av dei 198 nye skulane som har komme til, er 58 prosent private. Delen privatskular har auka frå 5,1 prosent til 8,5 prosent i tiårsperioden, men berre 3,8 prosent av elevane går på privatskule, ein auke frå 2,5 prosent.

I den første perioden vart det oppretta fleire offentlege skular enn private skular, men sidan skuleåret 2011–2012 er det er ei overvekt av privatskular blant dei nye skulane, viser tala.

Ein nedlagt offentleg skule blir i berre 6 prosent av tilfella erstatta av ein privatskule. Av desse er eit fleirtal Montessori-skular, viser kartlegginga.

(©NPK)