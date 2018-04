Bergens Tidende har funne 27 plagierte artiklar

innenriks

«Bergens Tidende ser alvorlig på det som er avdekket. Avskrift uten kildehenvisning er en krenkelse av andres åndsverk», skriv sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende onsdag.

Plagiata han omtaler, har komme fram i samband gjennomgangen BT har gjort av artiklane til litteraturkritikar Silje Stavrum Norevik. Frå før av var det kjent at Norevik hadde kopiert bokmeldingar i minst fem tilfelle.

Overfor NRK seier BT-redaktør Hjertenes at avis har hatt dialog med Norevik heile vegen, og at det har vore ein krevjande situasjon for begge partar.

Norevik har ikkje kommentert saka overfor NTB. I oktober 2017 skreiv ho eit innlegg i Bergens Tidende der ho beklaga kopieringa.

«Det handler om at jeg har tatt noen snarveier i arbeidet med å presentere bøkene for leserne. Dette angrer jeg på», skreiv Silje Stavrum Norevik, for så å leggje til:

«Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg har lest alle bøker jeg har anmeldt, og at kvalitetsvurderingen av bøkene er basert på min egen bedømmelse av disse. Uansett skulle dette aldri skjedd. Jeg vil si unnskyld».

