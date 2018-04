Brasil-problema gav Hydro kraftig resultatsmell

innenriks

– Avgrensinga i produksjonen ved Alunorte og reduksjonen i produksjonen ved Paragominas i mars har påverka resultatet i første kvartal negativt. Påverknaden er vurdert til om lag 450 millionar kroner, i hovudsak som følgje av lågare marginar på redusert volum ved Alunorte og Paragominas, opplyser Hydro i sin kvartalsrapport.

Samanlikna med førre kvartal har Hydros underliggjande driftsresultat i første kvartal falle frå 3,55 milliardar kroner til 3,15 milliardar. Mens det underliggjande driftsresultatet for bauksitt og alumina enda på 1,87 milliardar kroner i fjerde kvartal 2017, gjekk det ned til 0,74 milliardar kroner i første kvartal i år. Redusert produksjon av bauksitt og alumina gav dermed ein resultatsmell på heile 1,1 milliardar kroner.

– Usikkerheit

Hydro har ein eigardel på 92,1 prosent i Alunorte-anlegget i Barcarena-regionen i delstaten Pará. Aluminiumsraffineriet er det største i verda med rundt 2.000 tilsette, og med ein berekna kapasitet på 6,3 millionar tonn i året.

I midten av februar vart det registrert meir enn 200 millimeter nedbør i området på tolv timar, og Hydro er skulda for lekkasjar som kan ha ført til forureina drikkevatn. 27. februar gav delstatsmyndigheitene Hydro ordre om å kutte produksjonen av såkalla kalsinert aluminium med 50 prosent.

– Ordren frå dei brasilianske myndigheitene om redusert aktivitet ved Alunorte har skapt ytterlegare usikkerheit i bransjen, og har medført eit 50 prosent kutt i produksjonen ved primærverket Albras og 50 prosent produksjon ved bauksittgruva Paragominas, fastslår konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Når ikkje forbetringsmålet

Produksjonskuttet ved Alunorte og Paragominas-gruvene, vil saman med halvert produksjon ved aluminiumsverket Albras sidan mai i fjor, gi endå større rekneskapsmessige konsekvensar i andre kvartal og utover i 2018 dersom selskapet ikkje får klarsignal frå styresmaktene til å ta opp att full produksjon, skriv Dagens Næringsliv.

Brandtzæg fastslår no at situasjonen i Brasil gjer at Hydro ikkje ventar at selskapet vil nå målet på 500 millionar kroner i sitt forbetringsprogram i 2018.

I kvartalsrapporten opplyser selskapet at det framleis vil vurdere om nokon av dei sju produksjonslinjene ved Alunorte-anlegget skal stengjast ned på meir permanent basis, noko som vil føre til at det vil ta fleire månader før dei kan startast opp igjen.

Høge prisar

Det underliggjande resultatet før finanspostar og skatt (EBIT) auka frå 2.284 millionar kroner i første kvartal i fjor til 3.147 millionar kroner i same periode i år. Selskapet melder at auken hovudsakleg kjem av høgare prisar på metall og aluminium, men resultatet vart delvis utlikna av høgare råvarekostnader.

– Vi beheld vår forventning om ein vekst på 4–5 prosent i den globale etterspørselen etter primæraluminium og forventar at marknaden vil gå mot eit underskot på primæraluminium i 2018, seier Brandtzæg.

Han legg til at USAs sanksjonar mot russiske Rusal, den nest største aluminiumsprodusenten i verda, har skapt stor usikkerheit i aluminiummarknadane over heile verda, og vil påverke varestraumar og tilgang på metall og råvarer gjennom heile verdikjeda for aluminium.

