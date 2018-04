Framleis vinterdekk-føre i fjellet i helgen

innenriks

I nord er det venta ei helg med ein del skyer og nedbør, ifølgje statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

– Finnmark kan vente seg litt fallande temperaturar i helga. Der er nedbøren venta som sludd eller snø, seier ho til NTB.

Troms får regn i lågare strøk, og snøgrensa vil truleg liggje mellom 200 og 400 meter. I Nordland kjem nedbøren som regn. Vêret i landsdelen blir prega av to lågtrykk – eitt i Norskehavet og eitt lenger nord.

Lågtrykk og høgtrykk

Lågtrykket i Norskehavet påverkar også Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Det er venta enkelte regnbyer og skiftande skydekke, fortel statsmeteorologen.

På det meste kan vinden komme opp i liten kuling, og den endrar retning frå sørvest til nordvest i helga.

Det nemnde lågtrykket får også ein del å seie for vêret på Vestlandet sør for Stad, men her gjer også eit lite høgtrykk i Nordsjøen seg gjeldande. Vinden blir skiftande og nordvestleg.

– Rogaland kan få periodar med sol, men også lokal morgontåke, seier Aslaug Skålevik Valved, som opplyser at det blir meir sol jo lenger sør på Vestlandet ein kjem.

Maraton i Bergen

Bergen City Marathon går av stabelen laurdag. Det kan komme regnbyer på løpsdagen.

– Men det er lange periodar med opphald, så det skal gå bra, roar meteorologen.

Nordlege delar av fjellet i Sør-Noreg får enkelte snøbyer i helgen.

– Viss folk har planar om ein vintertur til fjellet, må dei ha på vinterdekk, er oppmodinga frå Aslaug Skålevik Valved.

Sørlandet får det beste vêret utover laurdagen og tidleg på søndag. Laurdag kjem det ein og annan regndrope, og det blir også dårlegare utover søndagen.

Austlandet vil få lange periodar med sol i helga. Laurdag er det venta delvis skya vêr med enkelte regnbyer på kvelden. Også her er det meldt lokal morgontåke.

Verre i aust frå måndag

Folk på Austlandet bør nok passe på å nyte det dei kan av vêret i helga, for måndag kjem det meir skyer og nedbør. Det same gjeld Vestlandet, men her vil det regne mindre enn i aust. Også heilt sør i landet er det varsla nedbør frå måndag.

Nord for Stad ser det betre ut, og der er det venta ein temperaturstigning. Midt-Noreg og områda nordover får truleg lange periodar med sol, men det kan også komme nedbør. Finnmark kan vente seg betre vêr, men også noko meir skyer.

Jamt over er det venta at temperaturane aukar litt – både dag og natt, utan at det er snakk om eit fullstendig vêrskifte.

– Det går jo mot ein litt finare vårtemperatur, seier statsmeteorolog Valved.

(©NPK)