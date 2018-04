Grande vil ha medieavklaring frå opposisjonen

innenriks

– Eg håpar vi finn fleire parti som vil jobbe saman om dette, fordi eg trur at mediepolitikken trenger ei breiare semje bak seg, seier Grande til NTB på veg inn til møtet på Stortinget onsdag ettermiddag.

– Nå ønsker eg eigentleg berre ei avklaring på om dette er noko fleire parti ønsker at vi skal jobbe med. Viss vi ikkje klarer å få til det, så skal regjeringa klare å legge fram saker, seier Grande.

Kulturministeren seier ho vil bruke møtet til å fortelje om kva regjeringa ser på som utfordringar og kva for saker dei jobbar med.

Støtteordningar

– Så trur eg vi må ha ein runde på om vi både er samde om forståinga av røynda når det gjeld utfordringane i Medie-Noreg, og på kor stor interessa er for å bli samde. Eg kjem ikkje til å legge fram noka løysingar i dag, det ville vore ein dårleg start på ein god dialog, seier Grande.

Kulturministeren seier spørsmåla om korleis støtteordningar til media skal finansierast framover og korleis dei skal vere innretta, er dei vanskelegaste spørsmåla.

Giske

– Vi må også sørgje for at vi har ein del objektive kriterium i botn, så det er mogleg for media å planleggje satsingane sine framover.

Mediepolitisk talsmann for Ap, Trond Giske, var ordknapp på veg inn til møtet, men uttalte tidlegare onsdag til Kampanje at dei store endringane som skjer både i bruk og teknologi, gjer at det er naudsynt å sjå på mediepolitikken med nye auge.

