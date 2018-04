Hundre gonger meir i skattekutt for dei rikaste 

innenriks

Det viser tal utarbeidde av finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet som svar på eit skriftleg spørsmål i Stortinget frå SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Ein tabell viser anslått skatt i fjor og endring i skatt frå 2013 for alle personar som er 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Tala viser at:

* For over 3 millionar nordmenn som tener under 550.000 kroner, er fasiten eit skattekutt på under og til dels langt under 5.000 kroner.

* For dei med inntekter mellom 550.000 og 850.000 ligg skattelettene på mellom 6.600 og 9.200 kroner i snitt.

* Ei inntekt på mellom 850.000 og 950.000 kroner gir 10.000 kroner i kutt.

* Ei inntekt på 4–5 millionar gir vel 69.000 i kutt, mens dei som tener 7–8 millionar, har fått vel 100.000 i skattekutt.

* 1.200 personar med over 10 millionar i bruttoinntekt har i snitt fått ei lette på 283.200 kroner.

Anslaga for skatteendringar er rekna i forhold til skattereglane for 2013 justert til 2017.

– Djupt usosialt

Dette viser endå ein gong at regjeringa har gitt dei aller største skattekutta til dei rikaste menneska i Noreg, understrekar Kaski.

– Dette slår hol på argumentasjonen som regjeringa ofte kjem med, nemleg at ein gir store skatteletter for å skape arbeidsplassar og meir velferd, seier ho til NTB.

Kaski meiner utviklinga er urovekkjande og fører til større forskjellar. Ho viser til at regjeringa samtidig har kutta i ytingar til nokre av dei svakaste gruppene i samfunnet.

– Det er djupt usosialt og urettferdig, konstaterer ho.

SV har i sine alternative budsjettår foreslått ein annan skattemodell. Partiet vil gi større kutt til dei med inntekter under 600.000 kroner, mens dei som tener meir enn dette, skal måtte betale meir.

24,3 milliardar i kutt

Finansministeren viser til at skattesystemet skal vere vekstfremjande og legge til rette for styrkt konkurransekraft, og at det skal bidra til å skape fleire nye lønnsame arbeidsplassar.

– Regjeringa har derfor prioritert skattelette som stimulerer til arbeid og innsats, og eit lågare skattenivå for å gi meir valfridom til familiane, understrekar Jensen.

Ho viser til at det skal lønne seg å spare, jobbe og investere, og understrekar at lågare skattesats på lønn og bedriftsoverskot er særleg vekstfremjande.

– Dei samla skatte- og avgiftsendringane under regjeringa Solberg til og med Nasjonalbudsjettet 2018 summerer seg til 24,3 milliardar kroner, seier Jensen.

LOTTE-Skatt

Dei fleirårige analysane som er grunnlaget for svaret frå departementet, dekkjer stortingsperioden 2013–2017.

Anslag for skatteendringar i desse åra er basert på Statistisk sentralbyrås berekningar med skattemodellen LOTTE-Skatt. Enkelte endringar i perioden er ikkje med i berekningane fordi dei ikkje inngår i denne skattemodellen.

Berekningane for skatteendringar i åra 2013–2017 inkluderer alle endringar i inntekts- og formuesskatten til personar som det har vore mogleg å rekne på i modellen.

Berekningane gir eit anslag på eit samla proveny som er om lag 21,5 milliardar lågare i 2017 enn kva det ville vore med skattesystemet i 2013. Av dette utgjer formuesskatten rundt 5,6 milliardar.

(©NPK)